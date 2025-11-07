THY'den üçüncü çeyrekte 1,1 milyar dolar kar

Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1,1 milyar dolar esas faaliyet karı elde ettiğini açıkladı. THY, yılın ilk 9 ayında ise toplam gelirlerinin 17,8 milyar doları aştığını duyurdu.

THY, 2025 yılı üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı. Şirketin, 3’üncü çeyrek esas faaliyet karının 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bu vesileyle hava yolu şirketinin Ocak-Eylül 2025 dönemi esas faaliyet karının 1,7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Konsolide varlıklarda 43,2 milyar dolarlık büyüme görüldüğü belirtilirken, tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdamın 101 binin üzerine çıktığı kaydedildi. Böylece, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde yılın ilk 9 ayında ortaklıkların Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolar düzeyine ulaştı.

"Toplam gelirler 17,8 milyar doları aştı"

2033 hedefleri kapsamında yatırımlara devam edildiği belirtilirken, yatırımların yılın ilk 9 ayındaki değerinin 3,6 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Yolcu sayısında yüzde 19, taşınan kargo hacminde ise yüzde 16’lık artış kaydedildiği ifade edildi. Ekim ayı trafik sonuçları ve ileri dönem rezervasyonlarıyla 2025 yılı FAVKÖK marjının uzun vadeli ortaklık hedefi dahilinde yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Hava yolu şirketinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 4,9 artarak yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise toplam gelirler 17,8 milyar doları aştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde de ticari iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edildiğini belirten Türk Hava Yolları, dünyanın dört bir yanından birçok hava yolu ile yaptığı codeshare anlaşmalarına ek olarak; İspanya’nın önde gelen havayollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alınması üzerine anlaşma sağladığını açıkladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları’nın; Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılmasına ek olarak İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştireceği, Türkiye’ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artıracağı, beraber küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlayacağı ifade edildi.

Filodaki uçak sayısı 506 oldu

2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı amaçladığını açıklayan Türk Hava Yolları, uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla filosunu yıllık bazda yüzde 8,4 büyüterek uçak sayısını 506’ya çıkarttığını vurguladı. Operasyonel verimliliği, esnekliği ve yolcu konforunu bir üst noktaya taşıyabilmek için 50 adedi kesin, 25 adedi opsiyonlu olmak üzere B787-9/10 ve 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX uçak siparişleri için Boeing ile görüşmelerini tamamladığını kaydetti.

"Amacımız yalnızca karlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor"

2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2025 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz kar Türk Hava Yolları’nın çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğinin altını bir kez daha çizdi. Türkiye’nin uluslararası arenadaki en değerli markası olarak, 2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca karlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor" dedi.