THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yapılacak Dubai-İstanbul seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Uçakta 3 saat beklediklerini söyleyen bazı yolcular, sosyal medya hesabından uçuşun iptaline tepki gösterdi.

THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün yapılacak Dubai-İstanbul seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Uçakta 3 saat beklediklerini söyleyen bazı yolcular, sosyal medya hesabından uçuşun iptaline tepki gösterdi.

Türk Hava Yolları’nın TK7687 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağının saat 05.20’de yapması gereken Dubai-İstanbul seferi, teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Bu sırada uçağa alınan ve yaklaşık 3 saat uçak içinde bekledikten sonra seferin iptal edildiğini öğrenen yolcular, duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular sefer iptali ile ilgili sosyal medya hesabından, “TK7687 numaralı Dubai-İstanbul uçuşunda saat 05.20’de kalkması gereken uçuşumuzun iptal olduğu 3 saat uçakta bekletildikten sonra bildirildi. Hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Tek verilen bilgi teselli için yemek ikram yapılacağı“ şeklinde paylaşım yaptı.

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