THY Euroleague: A. Efes: 82 - Olympiakos: 71
THY Euroleague'in 11. haftasında A. Efes, sahasında karşılaştığı Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.
THY Euroleague’in 11. haftasında A. Efes, sahasında karşılaştığı Olympiakos’u 82-71 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx, Carlos Peruga xx
A. Efes: Beaubois xxx 19, Bryant x 5, Clyburn xxx 24, Taylor x 3, Pleiss xx 5, Micic xxx 18, Polanara xx 4, Zizic xx 4, Dunston x
Başantrenör: Ergin Ataman
Olympiakos: Walkup xx 5, Canaan x, Lountzis x, Larentzakis xxx 13, Fall xx 12, Sloukas xx 12, Vezenkov xxx 18, Papanikolaou x, Bolomboy xx 3, Peters xx 3, Black x, Mckissic xx 5
Başantrenör: Georgios Bartzokas
1. periyot: 13-18 (Olympiakos lehine)
Devre: 33-41 (Olympiakos lehine)
3. periyot: 52-53 (Olympiakos lehine)
5 faul alan: Elijah Bryant (A. Efes)