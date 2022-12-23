THY Euroleague: A. Efes: 88 - Panathinaikos: 69

THY Euroleague’in 15. haftasında A. Efes, Yunan ekibi Panathinaikos’u 88-69 mağlup etti.

A.Efes, Sinan Erdem Spor Solonu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos’u konuk etti. Efes, ilk periyodu 21-13 önde tamamlarken, soyunma odasına da 42 -26 üstün girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda da rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen A. Efes, salondan 88-69 galip ayrıldı.