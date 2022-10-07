THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 - Kızılyıldız: 59
THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.
THY Euroleague’in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız’ı 72-59 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Benjamin Jimenez xx, Tomasz Trawicki xx, Arturas Sukys xx
Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 10, M’Baye 6, Bryant 4, Zizic 6, Clyburn 19, Pleiss 2, Polonara 5, Dunston 4, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna
Başantrenör: Ergin Ataman
Kızılyıldız: Adams 9, Lazic 5, Mitrovic 3, Bentil 13, Lazarevic 6, Martin 8, Markovic, Ivanovic 9, Petrusev 6, Topic
Başantrenör: Sasa Obradovic
1. Periyot: 17-14 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 35-34 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 56-50 (Anadolu Efes lehine)