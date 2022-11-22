THY Euroleague: AS Monaco: 93 - Fenerbahçe Beko: 96
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco'ya konuk oldu. Karşılaşmadan 96-93 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 8. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco’ya konuk oldu. Karşılaşmadan 96-93 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 8. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)
AS Monaco: John Brown xx 8, Jordan Loyd xx 18, Jaron Blossomgame x 3, Donatas Motiejunas xx 11, Mike James xx 17, Elie Okobo xx 12, Alpha Diallo xx 16, Adrien Moerman x, Matthew Strazel x, Donta Hall xx 8
Başantrenör: Sasa Obradovic
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes xx 15, Scottie Wilbekin xx 13, Nigel Hayes-Davis xxx 21, Devin Booker xx 6, Johnathan Motley xx 8, Metecan Birsen xx 6, Carsen Edwards xx 12, Tonye Jekiri x 4, Marko Guduric xx 11
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 18-21 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 38-45 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 60-79 (Fenerbahçe Beko lehine)