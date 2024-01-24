THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 23. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı
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THY Euroleague’de 23. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı heyecanı yarın ve 26 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Virtus Bologna ile karşılaşacak. A. Efes de cuma günü Monaco’yu ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunan takımı Panathinaikos ise yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’in konuğu olacak.

Euroleague’de 23. hafta programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna

22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - ASVEL

22.45 Real Madrid - Olympiakos

26 Ocak Cuma

20.30 A. Efes - Monaco

22.30 Baskonia - Valencia Basket

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.30 Partizan - Zalgiris Kaunas