THY Euroleague'de 23. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis oldu

THY Euroleague’de 23. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe’nin ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

THY Euroleague’de 23. haftanın sona ermesinin ardından, haftanın MVP’si de belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ALBA Berlin’e karşı 37 verimlilik puanı ile oynayan sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Nigel Hayes-Davis haftanın MVP’si seçildi. 28 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe’nin ALBA Berlin’e karşı 101-86 kazandığı maçta 24 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı.