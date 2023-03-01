THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’in 26. haftası yarın ve 3 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague’de hafta yarınki 5 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A.Efes, Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile mücadele edecek.
Euroleague’de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 4. sırada yer alırken, Efes de 11. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.
THY Euroleague’de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Bayern Münih - Kızılyıldız
21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - A.Efes
23.00 Partizan - ALBA Berlin
23.00 Monaco - Maccabi Tel Aviv
3 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna
22.00 ASVEL - Real Madrid
22.30 Baskonia - Valencia Basket
22.30 Olimpia Milano - Olympiakos