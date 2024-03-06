THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

THY Euroleague’de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague’de 28. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta A. Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe de İspanya’da lider Real Madrid’e konuk olacak. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Fransız temsilcisi ASVEL’i ağırlayacak.

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Euroleague’de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Bayern Münih

21.00 AS Monaco - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

22.30 Valencia Basket - Barcelona

22.45 Real Madrid - Fenerbahçe

23.00 Olympiakos - Virtus Bologna

8 Mart Cuma

22.15 Panathinaikos - ASVEL

22.30 Olimpia Milano - Partizan

22.30 Baskonia - ALBA Berlin