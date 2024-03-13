THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 29. haftası yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’in 29. haftası yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’de 29. hafta yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak. A. Efes de Fransa deplasmanında ASVEL ile mücadele edecek. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos’a konuk olacak.
THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
20.45 Olympiakos - Panathinaikos
21.00 Kızılyıldız - Maccabi Tel Aviv
22.00 ALBA Berlin - AS Monaco
22.30 Baskonia - Olimpia Milano
22.30 Barcelona - Partizan
15 Mart Cuma
22.00 ASVEL - A. Efes
22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.30 Virtus Bologna - Real Madrid