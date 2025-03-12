THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague’de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Fransız ekibi ASVEL’i ağırlayacak. A. Efes de Almanya’da Bayern Münih ile karşılaşacak. Euroleague’de bu hafta Yunan derbisi oynanacak ve Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, lider Olympiakos’a konuk olacak.
THY Euroleague’de 29. hafta programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe - ASVEL
21.00 Kızılyıldız - Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Paris Basketball
22.00 ALBA Berlin - Baskonia
22.05 Maccabi Tel Aviv - Monaco
22.30 Virtus Bologna - Real Madrid
14 Mart Cuma
22.15 Olympiakos - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - A. Efes
22.45 Barcelona - Partizan