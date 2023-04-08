THY Euroleague'de 33. haftanın ardından

THY Euroleague’de 33. hafta tamamlanırken, Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes’i mağlup etti.

THY Euroleague’in 33. haftası dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Euroleague’de Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler parkeden 103-86’lık skorla galip ayrıldı ve 19. galibiyetini elde ederek, play-off şansını son haftaya sürdürdü. Bu sezonki 17. yenilgisini alan lacivert-beyazlılar ise play-off dışında kaldı. Son iki sezonun şampiyonu A. Efes, Euroleague’de 4 sezon sonra ilk kez play-off dışında kaldı.

Son haftaya girilirken, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Tel Aviv play-offları garantiledi. Son iki koltuk için Fenerbahçe, Baskonia ve Zalgiris Kaunas mücadele edecek.

Ligde 33. haftanın ardından Olympiakos zirvede yer alırken, Real Madrid ikinci ve Barcelona da üçüncü sıradan takip ediyor. Fenerbahçe 5. sırada, A. Efes de 11. sırada bulunuyor.

Euroleague’in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız: 87 - Olympiakos: 79

Zalgiris Kaunas: 68 - Maccabi Tel Aviv: 67

Fenerbahçe Beko: 103 - A. Efes: 86

Valencia Basket: 79 - Virtus Bologna: 68

Real Madrid: 79 - Bayern Münih: 67

Baskonia: 120 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 100

Panathinaikos: 84 - ALBA Berlin: 88

Olimpia Milano: 84 - Barcelona: 76

AS Monaco: 84 - Partizan: 88