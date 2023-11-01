THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 6. hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

THY Euroleague’de 6. hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Euroleague’de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Bayern Münih’i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. A. Efes de İtalyan ekibi Virtus Bologna’nın misafiri olacak. Ligde bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Real Madrid müsabakası ise ertelendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Euroleague’de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Kızılyıldız - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21.00 Zalgiris Kaunas - ASVEL

22.30 Valencia Basket - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - AS Monaco

3 Kasım Cuma

22.30 Barcelona - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Partizan .

22.30 Virtus Bologna - A. Efes