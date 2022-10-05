THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı
THY Euroleague'de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.
THY Euroleague’de ilk hafta yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.
Euroleague’de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız’ı konuk edecek.
Euroleague’de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 ASVEL - Olimpia Milano
21.00 Panathinaikos - Real Madrid
21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris
21.30 Valencia - Baskonia
21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
7 Ekim Cuma
20.30 Efes - Kızılyıldız
21.00 ALBA Berlin - Partizan
21.30 Virtus Bologna - Monaco
21.30 Barcelona - Olympiakos