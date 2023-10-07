THY Euroleague'de ilk hafta sona erdi
THY Euroleague'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Olimpia Milano'yu mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda Barcelona'ya kaybetti.
THY Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Olimpia Milano’yu mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda Barcelona’ya kaybetti.
THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Türk takımları sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu uzatmalarda 85-82’lik skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. A. Efes ise İspanya deplasmanında Barcelona’ya 91-74’lük skorla yenildi.
Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunan derbisinde sahasında karşı karşıya geldiği Olympiakos’a uzatma periyodunda 88-78’lik skorla yenildi.
THY Euroleague’de ilk hafta sonuçları şöyle:
Kızılyıldız: 94 - ASVEL: 73
Maccabi Tel Aviv: 96 - Partizan: 81
Barcelona: 91 - A. Efes: 74
Bayern Münih: 80 - ALBA Berlin: 68
Virtus Bologna: 79 - Zalgiris Kaunas: 82
Fenerbahçe Beko: 85 - Olimpia Milano: 82
Panathinaikos: 78 - Olympiakos: 88
Baskonia: 77 - Real Madrid: 79
Valencia Basket: 70 - AS Monaco: 65