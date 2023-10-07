THY Euroleague'de ilk hafta sona erdi

THY Euroleague'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Olimpia Milano'yu mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda Barcelona'ya kaybetti.

THY Euroleague'de ilk hafta sona erdi
Editör
EditörEditör
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THY Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Olimpia Milano’yu mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda Barcelona’ya kaybetti.

THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Türk takımları sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu uzatmalarda 85-82’lik skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. A. Efes ise İspanya deplasmanında Barcelona’ya 91-74’lük skorla yenildi.

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunan derbisinde sahasında karşı karşıya geldiği Olympiakos’a uzatma periyodunda 88-78’lik skorla yenildi.

THY Euroleague’de ilk hafta sonuçları şöyle:

Kızılyıldız: 94 - ASVEL: 73

Maccabi Tel Aviv: 96 - Partizan: 81

Barcelona: 91 - A. Efes: 74

Bayern Münih: 80 - ALBA Berlin: 68

Virtus Bologna: 79 - Zalgiris Kaunas: 82

Fenerbahçe Beko: 85 - Olimpia Milano: 82

Panathinaikos: 78 - Olympiakos: 88

Baskonia: 77 - Real Madrid: 79

Valencia Basket: 70 - AS Monaco: 65