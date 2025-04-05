THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1

THY Euroleague’in 33. haftasında A. Efes deplasmanda Kızılyıldız’ı yenerken, Fenerbahçe de evinde Barcelona’ya mağlup oldu.

THY Euroleague’de 33. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’ya 83-75’lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 11. yenilgisini aldı. A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız’ı uzatmalarda 97-96 yendi ve üst üste 7, toplamda 19. galibiyetini elde etti.

Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Monaco deplasmanından 88-76’lık skorla galip ayrıldı.

Olympiakos liderliğe yükseldi

Euroleague’de bu haftanın ardından Yunan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi. Fenerbahçe 22 galibiyetle ikinci sıraya gerilerken, Panathinaikos da 21 galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı. Ligde Efes ise 19. galibiyetle beşinci sıraya çıktı. Son sırada ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleague’de normal sezon gelecek hafta oynanacak müsabakalarla sona erdi.

THY Euroleague’de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko: 75 - Barcelona: 83

Monaco: 76 - Panathinaikos: 88

Zalgiris Kaunas: 70 - Partizan: 66

Maccabi Tel Aviv: 93 - Bayern Münih: 90

Real Madrid: 105 - Paris Basketball: 104

ALBA Berlin: 92 - Olympiakos: 100

Kızılyıldız: 96 - A. Efes: 97

Baskonia: 111 - ASVEL: 75

Virtus Bologna: 90 - Olimpia Milano: 70