THY Euroleague: Fenerbahçe: 92 - Asvel: 82

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta maçında Fransız ekibi Asvel'i 92-82 mağlup ederek 20. galibiyetine imza attı ve zirve takibini sürdürdü.

THY Euroleague: Fenerbahçe: 92 - Asvel: 82
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta maçında Fransız ekibi Asvel’i 92-82 mağlup ederek 20. galibiyetine imza attı ve zirve takibini sürdürdü.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

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Hakemler: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Uros Obrknezevic

Fenerbahçe: McCollum 10, Baldwin IV 15, Melli 9, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Guduric 9, Bango 8, Colson 10, Birch

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

LDLC Asvel: Harrison 3, Lee 7, Lauvergne 20, Ajinca 3, Jackson, De Colo 13, Sako 10, Roberson 11, Lighty 5, Black 2, Bentil 8

Başantrenör: Pierric Poupet

1. Periyot: 30-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 49-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-60 (Fenerbahçe lehine)