THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 109 - Maccabi Playtika: 74
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. hafta maçında Litvanya'nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 19. hafta maçında Litvanya’nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika’yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.
Salon: Kalnapilio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Marcin Kowalski
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 7, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Blatt 5, Menco, Cohen
Başantrenör: Oded Kattash
1. Periyot: 22-22
Devre: 57-31 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 80-48 (Fenerbahçe lehine)