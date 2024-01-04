THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 109 - Maccabi Playtika: 74

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. hafta maçında Litvanya'nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 109 - Maccabi Playtika: 74
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 19. hafta maçında Litvanya’nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika’yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Marcin Kowalski

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 7, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Blatt 5, Menco, Cohen

Başantrenör: Oded Kattash

1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 80-48 (Fenerbahçe lehine)