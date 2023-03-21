THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 75 - Emporio Armani Milan: 82

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 24. hafta maçında sahasında İtalya temsilcisi Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 12. yenilgisini aldı.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 75 - Emporio Armani Milan: 82
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 24. hafta maçında sahasında İtalya temsilcisi Emporio Armani Milan’a 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 12. yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Olegs Latisevs xx, Rain Peerandi xx

Fenerbahçe Beko: Johnathan Motley xxx 22, Scottie Wilbekin xx 7, Nigel Hayes-Davis x, Tarık Biberovic x 2, Nick Calathes x, Şehmus Hazer x, Carsen Edwards xx 16, Nemanja Bjelica x 4, Melih Mahmutoğlu x, Marko Guduric xx 19, Devin Booker x 5

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

Emporio Armani Milan: Luwawu-Cabarrot xxx 19, Stefano Tonut xx 6, Nicolo Melli x, Shabazz Napier xxx 26, Jonannes Voigtmann xx 8, Brandon Davies x 3, Deshaun Thomas x 2, Naz Mitrou-Long x 3, Billy Baron xx 8, Giampaolo Ricci x 3, Kyle Hinees 4

Başantrenör: Ettore Messina

1. Periyot: 18-23 (Emporio Armani Milan lehine)

Devre: 35-37 (Emporio Armani Milan lehine)

3. Periyot: 52-61 (Emporio Armani Milan lehine)