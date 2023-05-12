THY EuroLeague Final Four'da Türk hakem

Türk Hakem Emin Moğulkoç, Litvanya'nın Kaunas şehrinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek THY EuroLeague Final Four karşılaşmalarında görev yapacak.

THY EuroLeague Final Four'da Türk hakem
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Türk Hakem Emin Moğulkoç, Litvanya’nın Kaunas şehrinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek THY EuroLeague Final Four karşılaşmalarında görev yapacak.

EuroLeague Final Four müsabakaları Litvanya’nın Kaunas kentinin ev sahipliğinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonda Türk hakem Emin Moğulkoç da düdük çalacak. Final Four’da Barcelona (İspanya), Monaco (Fransa), Olympiakos (Yunanistan) ve Real Madrid (İspanya) takımları mücadele edecek.