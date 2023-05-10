THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos'a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos’a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Tomislav Hordov xx, Milan Nedovic xx
Olimpiakos: Kostas Sloukas xxx 22, Sasha Vezenkov xxx 17, Kostas Papaniokolaou xxx 14, Shaquıelle McKissic xx 11, Moustapha Fall xx 8, Thomas Walkup x 4, Isiah Canaan x 2, Giannoulis Larentzakis x 2, Alec Peters x 2, Tarık Black x 2
Başantrenör: Christos Pappas
Fenerbahçe Beko: Marco Guduric xxx 26, Johnathan Motley xxx 14, Carsen Edwards xx 10, Thyler Dorsey x 9, Nigel Hayes-Davis x 5, Tonye Jekiri x 4, Nick Calathes x 4
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 20-15 (Olimpiakos lehine)
Devre: 44-33 (Olimpiakos lehine)
3. Periyot: 65-52 (Olimpiakos lehine)