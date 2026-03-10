THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 6 yeni rotayı duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2026 yılı uçuş ağı stratejisine ilişkin paylaşım yaptı. 2026 yılı portföyüne 6 yeni stratejik noktayı ekleneceği kaydedildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 6 yeni rotayı duyurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin 2026 yılı uçuş ağı stratejisine ilişkin paylaşım yaptı. 2026 yılı portföyüne 6 yeni stratejik noktayı ekleneceği kaydedildi.

Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan’ın başkenti Erivan başta olmak üzere Temeşvar (Romanya), Monrovia (Liberya), Bissau (Gine-Bissau), Çengdu (Çin), Urumçi (Çin) şehirlerine sefer başlatılacağını duyurdu.

Bilal Ekşi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2026’da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Erivan, Ermenistan, Temeşvar, Romanya, Monrovia, Liberya, Bissau, Gine-Bissau,Çengdu, Çin, Urumçi, ÇinDünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz."