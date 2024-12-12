THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2025 CEV Kupası 8'li Finaller Turu rövanş maçında sahasında Macaristan ekibi MBH-Bekescsaba'yı 3-0'lık skorla (25-14, 25-19, 25-17) yenerek play-off turuna yükseldi.

THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2025 CEV Kupası 8’li Finaller Turu rövanş maçında sahasında Macaristan ekibi MBH-Bekescsaba’yı 3-0’lık skorla (25-14, 25-19, 25-17) yenerek play-off turuna yükseldi.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 14’er sayıyla oynayan Anthi Vasilantonaki ve Julia Bergmann oldu. Bu ikiliye, Büşra Kılıçlı 11, Tuğba İvegin 10, Diana Duarte 6, Roberta Ratzke 2, Selin Coşkun ve Çağla Çiçekoğlu 1 sayıyla katkı sağladı.

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Play-off turundaki rakip Asterix Avo Beveren oldu

CEV Kupası’nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları, play-off turunda Belçika’nın Asterix Avo Beveren takımıyla eşleşti. Play-off turunda karşılaşmalar, Ocak ayında oynanacak ve program CEV tarafından daha sonra açıklanacak.

Türk Hava Yolları, play-off turunu geçmesi halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi’nden elenecek bir takım ile yarı final mücadelesi verecek.