THY'nin 13 yıl sonra başlattığı Suriye seferi en çok takip edilen uçuş oldu

Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a ilk seferi radarda en çok takip edilen uçuş oldu.

Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012’de ülkeye seferlerini durduran THY, bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla Suriye operasyonlarını yeniden başlattı. Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı’na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı. Saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK 846 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, anlık olarak dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu. FlightRadar24 uygulaması verilerine göre uçak, anlık olarak 3 binden fazla kişi tarafından takip edildi.