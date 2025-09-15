THY pilotundan A Millilere anons sürprizi: 'Umut ve gurur yaşattınız'

EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü. Uçağın kaptan pilotu, millilerin göstermiş olduğu başarıdan ötürü yaptığı anonsla teşekkür etti.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Letonya’nın başkenti Riga’dan İstanbul’a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı. Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu, yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti. THY pilotu yaptığı anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Pilotun bu sözleri üzerine yolcular alkışlarla milli basketçilere destek verdi.