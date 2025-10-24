THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: 'Ankara'dan Barselona'ya haftada 4, Madrid'e ise 3 sefer düzenlenecek'

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Yüzde yüz iştirakimiz ve Türkiye’nin en genç havayolu olan AJet’in bugün başlayan Madrid ve yarın başlayacak Barselona seferleriyle Ankara’nın hem uçuş ağını genişletiyor hem de potansiyelini artırıyoruz. Ankara’dan Barselona’ya haftada 4, Madrid’e ise 3 sefer düzenleyerek İspanya ile kültürel etkileşimin ve ticaretin gelişmesine katkı sunacağız" dedi.

Türk havayolu şirketi AJet, Ankara’dan Madrid ve Barcelona’ya sefer başlatıldığını duyurdu. Madrid seferlerinin bugün başladığını, Barcelona seferlerinin ise yarından itibaren başlayacağını açıklayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İspanya’ya ilk uçuşların Türk Hava Yolları önderliğinde 1984 yılında başladığını belirten Bolat, o tarihten bu yana İspanya’nın Türkiye adına önemli bir pazar konumunda olduğunu söyledi. Bu uçuşların hem iki ülkenin Akdeniz kültürünü paylaşması hem de güçlü tarihi bağlarla ülkeler arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirdiğine dikkat çeken Bolat, geçen yıl Türkiye’den İspanya’ya giden 600 binden fazla Türk vatandaşının ve İspanya’dan Türkiye’ye gelen 400 bine yakın turist olduğunu ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü ve potansiyelini de ortaya koyduğunu ifade etti.

"Hedefimiz önümüzdeki dönemde İspanya’dan ülkemize gelen turist sayısını çok daha yukarılara taşımak"

Bu bilinçle geçen ay 6 noktaya uçuş gerçekleştirilen İspanya’nın Sevilla şehrinde "Connect to Türkiye" etkinliğini düzenlediklerine değinen Bolat, "Şimdi de hem bu potansiyeli artırma hem de Ankara’yı doğrudan uçuşlarla dünyaya bağlayarak uluslararası arenada bir merkez haline getirme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir adım attık. Yüzde yüz iştirakimiz ve Türkiye’nin en genç havayolu olan AJet’in bugün başlayan Madrid ve yarın başlayacak Barselona seferleriyle Ankara’nın hem uçuş ağını genişletiyor hem de potansiyelini artırıyoruz. Ankara’dan Barselona’ya haftada 4, Madrid’e ise 3 sefer düzenleyerek İspanya ile kültürel etkileşimin ve ticaretin gelişmesine katkı sunacağız. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde İspanya’dan ülkemize gelen turist sayısını çok daha yukarılara taşımak" diye konuştu.

"Hedefimiz, Ankara ve çevresine 5 milyon turist getirmek"

Bu yeni adımlar vesilesiyle iş birliği içinde olunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla Ankara’da TOBB’nin ev sahipliğinde bir araya geldiklerini belirten Bolat, Türkiye’nin seyahat hizmetleri ihracatının 2024 yılı itibarıyla 56,3 milyar dolara ulaşmış durumda olduğunu ve hizmet ihracatının yüzde 48’ini oluşturduğunu vurguladı. Bu gelire Ankara’nın katkısının 2,8 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bolat, "Biz Ankara’nın potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyor ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için iş ortaklarımızla projeler üretmeye devam ediyoruz. Hedefimiz, Ankara ve çevresine 5 milyon turist getirmek" ifadelerini kullandı.

AJet olarak ilerleyen günlerde Ankara-Erbil ve Ankara-Bağdat hatlarının da hayata geçirileceğini duyuran Bolat, bu açılışlarla birlikte Ankara’daki bağlantı sayısının 26 ülke ve 35 noktaya çıkarılacağını açıkladı.

"AJet, 2033’te 200’den fazla uçağa sahip olacak"

2033 yılından itibaren AJet’in 200’den fazla uçağa sahip olacağını belirten Bolat, AJet misafirlerine daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmak adına tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen miligram koltuklarını da kullanmaya başladıklarını duyurdu. Bu koltukların konfor ve tasarım anlamında yolculardan büyük beğeni topladığını ve operasyonel kabiliyetler ile yakıt tasarrufu açısından da miligram koltuklarının önemli bir avantaj sağladığının altını çizen Bolat, "Son olarak yeni hatlarımızın ve Ankara için atılan tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyor, AJet markamızın büyümesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.