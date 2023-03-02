Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve gelmesiyle birlikte Türkiye’de ses getiren örnek tarım projelerine imza atan Silivri Belediyesi, tarımda eğitim çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle Sertifikalı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu düzenleniyor. 6 Mart-26 Mart tarihleri arasında Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Canan Sağlam ve Dr. Yasemin Erdoğdu tarafından kursiyerlere eğitim verilecek. 120 kişiyle sınırlı olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’na Silivrililer, ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Eğitimler ilk 2 hafta pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri, 3. hafta ise cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Uygulamalı derslerde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, uçucu yağlar ve aromaterapi konuları işlenecek. Ayrıca kursiyerlere bölgeye uygun tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler verilecek. Kursa katılmak isteyen Silivrililer 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar 0531 298 21 62 numarası üzerinden TÜRAM’a ulaşarak kayıtlarını yaptırabilecekler.