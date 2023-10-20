Tıbbıyeli beyaz önlüklüler ile mutfaktaki beyaz önlüklüler erken teşhisin önemini konuştu

Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ile JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibi tarafından hazırlanan glutensiz tuzlu kurabiyeler ve pancardan yapılan smoothieler ziyaretçilere sunulacak. Ürünlerin geliri de kanser araştırmalarına aktarılacak.

Etkinliğe Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, modacı ve sunucu Beste Korkmaz gibi isimler katıldı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan çok mutlu olduklarını belirten Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, “Her 8 kadından birinde görülen meme kanseri yaşam tarzının değişmesi, hareketsizlik, obezite, geç doğum, geç menapoz, sağlıksız beslenme gibi nedenler, meme kanseri vakaları genç nüfusta da gittikçe artmaktadır. Meme kanseri doğrudan beslenme ilişkili kanserlerden biridir. Örneğin, glutenin zararlı etkilerinden kaçınmak için glutensiz beslenmek adına kalori ihtiyacının fazlasının alınmaktadır. Bu durum da obeziteye sebep olmakta, obezite de vücutta östrojen hormonunun artmasına neden olmakta, östrojen hormonu da meme kanserine sebep olmaktadır. Değerli varlıklarımız olan kadınlarımızın bu kanserden korunması ve erken tanısına katkıda bulunacak olan bu projenin önemli bir başarıya ulaşacağına inanıyorum” dedi.

"Erken evrelerde meme kanserinden tamamen kurtulmak ve meme organını korumak mümkündür"

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, ”Meme kanseri kadınlarda ve tüm kanser türleri arasında en sık görülen kanserdir. Uygulanacak tedavilerle, özellikle erken evrelerde meme kanserinden tamamen kurtulmak ve meme organını korumak da mümkündür. Bu yüzden meme kanserini olabildiğince erken yakalamak hayat kurtarıcıdır diyebiliriz. Erken tanı, doktorlarınızın değerlendirmesi ve önerileri doğrultusunda en uygun yaşta çektirilecek bir mammografi ve doktor tarafından yapılacak meme muayeneleri dışında, kadınların kendi meme muayenelerini öğrenmelerini de kapsamaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek ise; “Ekim ayı sonuna dek meme kanseri farkındalığına destek olmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan bu projenin çok verimli olacağına inanıyorum. Restoranlarda servis edilen pembe renkte yiyecek ve içeceklere kadar farkındalığı destekliyoruz. Bizler Radyasyon Onkologları olarak, meme kanseri tedavisinin hemen her evresinde yanınızdayız, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak da bu ve benzer etkinliklerle, “bana bir şey olmaz demeyin” diyerek meme kanserini erken yakalamak için sizleri dikkat etmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

"Projenin farkındalığın artmasında önemli bir etkisi olacağına inanıyorum"

Modacı, sunucu Beste Korkmaz’da “Tıbbiyeli beyaz önlüklülerle mutfaktaki beyaz önlüklülerin tavsiyelerini birleştirdik. 2 yıldır bu projenin içerisindeyim. Erken teşhisin önemini vurgulamak istedik. Sağlıklı harika sunumlar hazırladık. Tüm kadınlara sesimizi duyurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Projeye destek vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz"

Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ise “ Ekibim ile böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Glutensiz tuzlu kurabiyelerimiz ve pancar,yoğurt, muzdan oluşan smoothie’lerimiz ile menümüze eklemeler yaparak farkındalığa destek olduk. Herkesi bu lezzetleri tatmaya beklşyoruz. Erken tanı hayat kurtarır” diye konuştu.

Meme kanseri farkındalığını arttırmak için otel çalışanları, Ekim ayı boyunca üniformalarının yakalarına pembe kurdele takacak ve otelin birçok noktasına pembe çiçek aranjmanları yerleştirilecek. Ayrıca JW Marriott Istanbul Marmara Sea La Vallée Spa’da alınacak tüm masajların bir kısmı da kanser araştırmalarına destek olmak amacıyla bağışlanacak.