Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'dan İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışları hakkında açıklama

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilan fiyatlarında yapılan haksız fiyat artışları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan, "Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.