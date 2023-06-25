Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Dereköy Gümrük Kapısı'nı inceledi

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek projeyle 3 giriş, 2 çıkış peronundan hizmet verilecek Dereköy Gümrük Kapısı’da incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Birol Ekici, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve beraberindeki heyetle birlikte, İl Özel İdaresi projesi ile modernizasyonu gerçekleşecek Dereköy Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Üçarmak’a bilgi veren Vali Ekici, projenin tamamlanmasıyla Dereköy Gümrük Kapısı’nın 3 giriş, 2 çıkış peronundan hizmet verileceğini söyledi.

Vali Birol Ekici, "Dereköy Gümrük Kapısı 3 giriş peronu, 2 çıkış peronu şeklinde tasarlanmış ve her iki yönde de ticari araç giriş-çıkışı için kantar konumlandırılmıştır. Ayrıca otobüs yolcuları için, yolcu salonlarında gümrük kontrol noktaları planlanmıştır. Gelen yolcu salonu, giden yolcu salonu, araç arama hangarı, x-ray binası, kaçak araç parkı, köpek kulübesi ve eğitim alanından oluşan kompleks, 17 dönüm arazi üzerine planlandı. Toplamda 2 bin 300 metrekare kapalı alan ihtiva edecek. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.