Ticaret Bakanı Bolat: '2023 yılı için 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledik'

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2023 yılı için 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledik. Türkiye’yi bir ihracat ülkesi, bir lojistik ülkesi yapacağız” dedi.

Bolat, son 20 yılda gerçekleştirilen proje ve çalışmalarla ihracatta çok önemli aşamalar kaydedildiğini, Türkiye’yi bir ihracat, bir lojistik ülkesi yapacaklarını söyledi. Bakan Bolat, 2023 için ihracat hedeflerinin ise 385 milyar dolar olduğunu belirtti.

“2023 yılı için 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledik”

İhracatta gelinen noktaya değinen Bolat, “Cumhurbaşkanım, ülkemiz, Zat-ı Devletlerinin liderliğinde uygulanan doğru ve etkili politikalar neticesinde, 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilemiştir. Salgınlara, savaşlara, hammadde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçılarımız, dünyanın her bir köşesinde var olma seferberliği ile takdire şayan bir performans göstermiştir. Nitekim, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı, 2022 yılı sonunda 7 kat artırarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıkardık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Yine bu dönemde, dünya ihracatından aldığımız payı yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 1,02’ye yükselttik. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise mal ihracatımız 102,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu başarı hepimizindir. Benzer şekilde, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, son 20 yılda 6 kattan fazla artarak 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu da ayrı bir rekordur. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayeleri ile 2021 yılında toplamda 287 milyar dolar, 2022 yılında ise 345 milyar dolarlık büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. 2023 yılı sonunda mal ihracatımız için 265 milyar dolar, hizmet ihracatımız için 120 milyar dolar olmak üzere toplamda 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledik” dedi.

“Türkiye’yi bir ihracat ülkesi, bir lojistik ülkesi yapacağız”

Bakan Bolat konuşmasının devamında, “Türk Eximbank ve faaliyete başlamasının üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen 36,5 milyar TL ihracat kredisine kefalet sağlayan İGE A.Ş. ile birlikte, ihracatçımızın finansman ve teminat sorununu çözme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde görev yapan ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz ile birlikte, aktif ticari diplomasi faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Aynı zamanda, dünyada en fazla serbest ticaret anlaşması imzalayan ülkelerden biri olarak, ihracatçılarımızın yeni pazarlara daha kolay erişmeleri için, yeni ticaret anlaşmaları imzalamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halihazırda faaliyette olan 19 serbest bölgemizle, yeni istihdam alanları oluşturmaya, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmeye, ülkemize doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat zincirini desteklemek adına, ithalat politikalarını etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı koruyacağız. Ayrıca, TAREKS ve yapay zeka destekli daha etkin denetimlerle ithalatta ürün güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz. Bunun yanında, 2028 İhracat Stratejimiz kapsamında, ihracatçı birliklerimiz ile birlikte hedef pazar bazlı yurtdışı tanıtım ve pazarlama planları oluşturacağız. Bu bağlamda, mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 200 milyar dolara taşırken, Türkiye’nin küresel mal ihracatındaki payını yüzde 1,2’ye, küresel hizmet ihracatındaki payını yüzde 1,5’e yükselteceğiz. İhracatımızda, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye, KOBİ’lerin payını yüzde 40’a, e-ihracatın payını ise yüzde 10’a çıkartacağız. Dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir Türkiye için, özveri ile çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında, liderliğiniz ve yol göstericiliğiniz ile Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında olacağız. Türkiye’mizi bir ihracat ülkesi, bir lojistik ülkesi yapacağız. Sağlık, dizi-film ve eğitim başta olmak üzere, ülkemizi hizmet ihracatında da dünyanın lider markası yapacağız” ifadelerini kullandı.