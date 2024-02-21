Ticaret Bakanı Bolat: 'Eximbank'ın sermayesi 11,8 milyar lira artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu'

Ümraniye’de, Türk Eximbank yeni hizmet binası açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, “Eximbank’ın sermayesi Temmuz ayından bu yana 7 ay içerisinde üçüncü defa artırılmış oldu. Bugün biz iki müjdeyi birden yaşıyoruz. Hem yeni binaya geçiş, hem de Eximbank’ın sermayesi 11,8 milyar lira artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu. Bu 11,8 milyar lira sermaye arttırmanın anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürlük yeni hizmet binası açılış töreni Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla Ümraniye’de gerçekleşti. Açılış törenine aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ,Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

“Eximbank’ın sermayesi 7 ay içerisinde üçüncü defa artırılmış oldu”

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Yeni genel müdürlük binasının açılışı da Eximbank için yeni bir ferahlık, yeni bir büyüme, yeni bir hamle olacaktır. Eximbank’ın büyümesi, gelişmesi demek ihracatçılarımızın, ihracatımızın büyümesi ve gelişmesi demektir. Yeni yeni genel müdürlük binasına geçiş on yıl içerisinde bankanın insan kaynağında yüzde 50’ye yakın bir artış anlamına gelecek demektir. Yeni faaliyetlerle ve büyüme ile yeni yeni insan kaynağı ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Eximbank bu yeni genel müdürlük binasıyla gelenleri çok güzel, ihtişamlı bir şekilde karşılamış olacak. Bina içerisinde yaptığı güzel faaliyetlerle, finansman imkanlarıyla da gücüne güç katacaktır. Türk Eximbank’ın 2022 yılında ihracatımıza aşağı yukarı 45 milyar dolar destek sunduğunu biliyoruz. 2023 yılında 42 milyar dolar bir destek sunmuştu. İnşallah bu yıl 50 milyar dolar bir destek sunulması hedeflenmiştir. Eximbank’ın sermayesi temmuz ayından bu yana 7 ay içerisinde üçüncü defa artırılmış oldu. Bugün biz iki müjdeyi birden yaşıyoruz. Hem güzel ve ihtişamlı yeni binaya geçiş, hem de Eximbank’ın sermayesi 11,8 milyar lira arttırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu. Bu 11,8 milyar lira sermaye arttırmanın anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

“İhracatçı sayılarımızı 150 bine çıkartacağız”

Konuşmasının devamında Bakan Bolat, “1973 bu yana 50 yıl geçti. O zaman yıllık 1 milyar doları anca geçiyorduk.1987 Ekim ayında ihracatta aylık 1 milyar doları geçtik. Bayram ediyorduk. Artık günlük 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İnşallah hedefimiz 2030 yılına kadar günlük 1 buçuk milyar dolarlık ortalama rakamları yakalamaktır. Bunu da Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki ihracatçılarımızla birlikte yapacağız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndaki ihracatçılarımızla, Sanayi ve Ticaret Odalarında, sivil toplum kuruluşlarındaki ihracatçılarımızla beraber yapacağız. Bugüne kadar nasıl başardıysak bundan sonra da inşallah daha başarılı olacağız. 2022 yılını 255,8 milyar dolar mal ihracat hedefiyle kapatmıştık. Dün itibariyle 257,6 milyar dolara ulaştık. Yani 50 günde 1,8 milyar dolar artırdık yıllık ihracatımızı. Hizmet ihracatımızda 100 milyar dolarla kapamıştı geçen yılı. Orada da hedefimiz 110 milyar dolar, mal ihracatında hedefimiz 267 milyar dolar. Şu anda iki aylık performansımız bu hedeflerin rahatlıkla ulaşılacağını göstermektedir. Ümit ederiz ki Yine bölgede, dünyada büyük jeopolitik gerilimler, savaşlar, salgınlar olmasın. Allah korusun böyle şeyler ortaya çıkmasın. Bugün itibariyle bu noktada iyi gidiyoruz. Bu yıl sonuna kadar ihracatçı sayılarımızı da 150 bine çıkartacağız. Yılda ortalama yüzde 7’lik bir artış var. Geçen yıl 138-139 bin civarında ihracatçımız vardı. Bu yılı da 150 bin ihracatçıyla kapatacağız” dedi.