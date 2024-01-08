Ticaret Bakanı Bolat: 'Hazirandan bu yana Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz ihracatta, hükümetimiz Haziran başında göreve geldikten bu yana Haziran ve Aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarını elde ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bir yılın bilançosunu açıkladı. 2023’te dünyada ticaret yüzde 5’e yakın gerilerken, biz 1,6 milyar dolar mal ihracatımızı artırarak 255,8 milyar dolarla yılı kapadık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi açılışına katıldı. Bakan Bolat, bakanlık olarak görevlerinin ticareti artırmak olduğunun altını çizerek, "2023 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplam 11 milyar 700 milyon lira destek verdik. 2024 yılında bu desteklerimizi 22 milyar lira olarak açıkladık. Yıl bitiminde bu rakamı biraz daha artıracağız" ifadelerini kullandı.

"İhracat reeskont kredisinin faiz oranı yüzde 25,93, çok elverişli"

Merkez Bankasının ihracat reeskont kredilerini günlük 3 milyar 50 milyon liraya çıkardığını kaydeden Bakan Bolat, "İhracat reeskont kredisinin faiz oranı yüzde 25,93. Çok elverişli. Eximbank 41 milyar dolarlık kredi ve sigorta finansman desteği sağladı" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat, "2026 Ocak ayında sınırda karbon vergisi düzenlemesi geliyor. Emisyon ticaret sistemi çok yakında kurulacak. İlgili bakanlığımız hazırlıyor" dedi.

"2023’te ekonomimiz ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüdü"

Türkiye’nin 2002-2022 yılları arasında yıllık net reel olarak yüzde 5,4 büyüdüğünün altını çizen Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizde 1923-2002 arasında ortalama büyüme oranı da yüzde 4,8 idi. Bu yıllarda yüzde 5,4 büyümüş olsaydık, bugün 2 trilyon dolarlık Türkiye milli geliri ve 21-22 bin dolarlık kişi başına milli gelirinden bahsediyor olabilecektik. Ama o yoldan ilerliyoruz. 2023’te ekonomimiz ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüdü. 9 ay sonunda yıllıklandırılmış 12 aylık milli gelirimizin ulaştığı seviye 1 trilyon 75 milyar dolar. İnşallah bunu 1,1 trilyon dolara 1 marttaki büyüme oranları açıklandığında çıkarmış olacağız" diye konuştu.

"Türkiye son 11 yıldır ilk defa işsizlik oranını yüzde 8,5’e çekmeyi başardı"

Kişi başı milli gelirinin de 2023 yılı ilk 9 ay itibariyle 12 bin 500 dolar seviyesine geldiğini söyleyen Bakan Bolat, Türkiye’nin son 11 yıldır ilk defa işsizlik oranını yüzde 8,5’e çekmeyi başardığını kaydetti.

"Hazirandan bu yana Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik"

Bakan Bolat ihracat ile ilgili şu değerlendirmeyi yaparak sözlerini tamamladı: "Biz ihracatta, hükümetimiz Haziran başında göreve geldikten bu yana Haziran ve Aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarını elde ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bir yılın bilançosunu açıkladı. 2023’te dünyada ticaret yüzde 5’e yakın gerilerken, biz 1,6 milyar dolar mal ihracatımızı artırarak 255,8 milyar dolarla yılı kapadık. İthalatta da 4 milyar dolarlık bir azalma oldu. Toplamda 106 milyar dolar dış ticaret açığımız oldu. Ağustos ayından Aralık ayına kadar son 5 ayda ithalatımız her ay, bir önceki yılın aynı aylarına göre geriledi. Dış ticaret açığımız son 5 ay bir önceki yılın dış ticaret açığına göre geriledi."