Ticaret Bakanı Bolat: 'Piyasalarda fiyat istikrarı için çalışıyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek için titiz ve etkin çalıştıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, piyasada fiyat artışlarını önlemek için yapılan denetimler konusunda bilgiler verdi. Ekovitren’e konuşan Bakan Bolat, görev ve yetki alanları çerçevesinde hizmet için her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı tedbirleri arttırdık. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. Ömer Bolat, “İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere gereken idari yaptırımları uyguluyoruz” diye konuştu.

Fiyatların piyasa dışı mekanizmalarla belirlenmesine dönük faaliyetleri caydırıcı denetim faaliyetleriyle aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, “Yürütülen bu kararlı politikayla birlikte fiyat anormalliklerinin ortadan kalkacağı görülecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Prof. Dr. Bolat şunları söyledi:

“Halihazırda Bakanlığımızda ürün güvenliği denetimi amacıyla 92 Ticaret Denetmeni Yardımcısının alımı ile ilgili süreç devam etmektedir. Bunun yanında gündemin ilk sıralarında yer alan haksız fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri ile görevli olan 81 Ticaret İl Müdürlüğümüzde 2218 personelimiz bulunmakla birlikte özellikle yapılan denetimlerin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması denetimlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, denetim personeli sayısının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.”

İhracatı artıran ithalatı azaltan politika

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, proaktif bir yaklaşımla elimizdeki ticaret politikası setleri ve ticari diploması kanallarını kullanarak dış ticarete dönük önemli adımlar attıklarını ve söz konusu faaliyetleri ithalatı azaltan ve ihracatı artıran bir politika haline getirdiklerini bildirdi.

İhracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla ihracatçının yanında olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “İhracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar desteklerimiz sürecek” dedi.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Bakanlık olarak gündemimizin ilk sırasında ‘2028 İhracat Vizyonu’ yer almaktadır” diyen Bakan Bolat şöyle konuştu: “Hedefimiz 400 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatını yakalamak, KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 40’a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50’ye taşımak ve hâlihazırda genel ihracatımız içinde yüzde 1,5 olan e-ihracat payını ise 2030 yılında yüzde 10 seviyesine ulaştırmaktır.”

Prof. Dr. Ömer Bolat, ithalat bağımlılığının azaltılmasının tek yolunun yerli üretimin artırılması olduğu bilinci içerisinde, ülkede üretimi mümkün ve uygun olan ürünlerin üretiminin artırılabilmesi için, diğer Bakanlıkların çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde, Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Bolat, “İhracatımızı artırmak ve ihracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla Bakanlık olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar verdiğimiz destekler sayesinde ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.