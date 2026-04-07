Ticaret Bakanı Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı el-Şa'ar ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa’ar ve beraberindeki heyet ile İstanbul’da görüşerek JETCO 1. Dönem Protokolü’nü imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Bolat, Suriye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceklerini belirterek, "Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla içeren ve önümüzdeki dönemde atacağımızı adımları kapsayan bir yol haritası niteliğinde olan JETCO 1. Dönem Protokolünü imzaladık. Komşuluk hukukumuz ve kardeşlik bağlarımızla, bölgesel kalkınma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.