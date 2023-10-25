Ticaret Bakanı Bolat'tan 100. yıl ihracat mesajı

Küresel olarak yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye’nin, büyümede ve ihracatta güçlü bir performans göstererek ekonomisinin direncini ortaya koyduğunun altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız 187,5 milyar doları aştı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Ekim ayında güzel bir ihracat rakamına ulaşacağız. Geçen yılın seviyesini aşarak, Orta Vadeli Program’da hedeflenen yıllık 255 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar doların üzerinde yıllık hizmetler ihracatı ile yaklaşık 355 milyar dolarlık döviz gelirini yıl sonunda elde etmiş olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ISK-SODEX 2023 açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye olarak ihracatı artırma noktasında dünyada ayak basmadık yer bırakmamaya kararlı olduklarının altını çizdi. Bakan Bolat, iklimlendirme sektöründe 2018 yılında 7 milyar dolar ihracata sahip olan Türkiye’nin, 2022 yılında yüzde 56 artışla bu sektördeki ihracatının yaklaşık 11 milyar dolar düzeyine ulaştığını kaydetti. Bakan Bolat, "2023 yılını da inşallah güzel bir artışla kapatacağız. Sektörün bu yılın 9 aylık ihracatı 8 milyar 750 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu sektörde dış açık vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz son 1 yılda istikrarlı çizgisiyle, dünya ekonomisinin önemli bir aktörü olarak büyümeye devam ediyor"

Ticaret Bakanlığı olarak bu hususlarda ihtiyaç duyulan her alanda daima sanayici, çiftçi, ihracatçı ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Bolat, "Ülkemiz son 1 yılda istikrarlı çizgisiyle, dünya ekonomisinin ve ticaretinin önemli bir aktörü olarak büyümeye devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Ülkemiz, büyümede ve ihracatta güçlü bir performans göstererek, ekonomisinin direncini ortaya koydu"

Bakan Bolat, "Dünya sathında küresel olarak yaşadığımız üretimde ve ticaretteki durgunluk ile 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketine rağmen ülkemiz, büyümede ve ihracatta güçlü bir performans göstererek, ekonomisinin direncini ortaya koydu. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız 187,5 milyar doları aşmıştır. Temmuz ayından itibaren ihracatımız yeniden yukarı doğru yükselmeye başladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. İnşallah Ekim ayında güzel bir ihracat rakamına ulaşacağız. Günlük rakamlar bizleri ümitlendiriyor. Geçen yılın seviyesini aşarak, Orta Vadeli Program’da hedeflenen yıllık 255 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar doların üzerinde yıllık hizmetler ihracatı ile yaklaşık 355 milyar dolarlık döviz gelirini yıl sonunda elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Son 20 yılda Türkiye’nin dünya ihracatındaki payını iki katından fazla artırarak, yüzde 0,50’den yüzde 1,03’e yükselttiklerini vurgulayan Bakan Bolat, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamakta olduğumuz bu günlerde, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bakanlık olarak, uluslararası ticaretimizi artırmak için yeni hedef ve politikalar hazırlıyoruz. 2028 yılı kalkınma planı için ön gördüğümüz hedefler arasında mal ihracatını 375 milyar dolara, hizmet ihracatını 200 milyar dolara çıkarmak bulunuyor. Küresel mal ticaretindeki payımızı yüzde 1,3’e yükseltmek, küresel hizmetler ticaretindeki payı yüzde 2’ye yükseltmek, orta ve yüksek teknolojili ihracatın payını yüzde 50’ye yükseltmek, e-ihracatın payını ise yüzde 10’a yükseltmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Son olarak KOBİ’lerin ihracattaki payını da yüzde 26 seviyesinden yüzde 35’e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.