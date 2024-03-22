Ticaret Bakanı esnafla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Madeni Eşya Odası'nı ziyaret ederek sanayide esnafla görüştü.

Ticaret Bakanı esnafla görüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Madeni Eşya Odası’nı ziyaret ederek sanayide esnafla görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, İlk olarak Tekirdağ Ağaç İşleri ve Madeni Eşya Esnaf Odası’nı, daha sonra ise 100. Yıl sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Sanayiyi dolaşan Ticaret Bakanı Bolat, esnafla tek tek görüştü.

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