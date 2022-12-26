Ticaret Bakanı Muş, zincir marketler genel müdürleriyle görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerin genel müdürleriyle görüştü.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.