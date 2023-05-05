Ticaret Bakanlığı'ndan 600 bin işletmeyi ilgilendiren dev işbirliği

Ekonominin can damarı olan 600 bin işletmeyi direkt ilgilendiren E-Ticaret ve yazılım sektörü toplantısı, Ticaret Bakanlığı ve Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) işbirliği ile gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen toplantıda yüzbinlerce işletme ve şirketin erişebileceği destek paketleri açıklandı.

Yazılım ve e-ihracat sektöründe teşvik yağmuru, düzenlenen etkinlikte duyuruldu. Etkinlik, 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de 800,7 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret hacmi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 artan sipariş adetleri, 458 milyar TL perakende e-ticaret hacmi gibi yaklaşık 600 bin e-ticaret ve KOBİ işletmesini, yüz binlerce yazılım şirketini, doğrudan ilgilendiriyor. Çok sayıda iş adamının katıldığı toplantıda ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ilgili teşvik, destek ve hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı. Kayıt ve networking ile başlayan program, açılış ve destek verenlere teşekkürlerle devam etti. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, yazılım, bilişim, e-ihracat sektörleri için hazırlanan teşvikler, destekler ve hizmetler hakkında önemli bilgilendirmeler yapıldı. Sunumlarda, Türkiye’de e-ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar, devletin e-ihracat teşvikleri konusundaki çalışmaları ve gelecekteki planları hakkında bilgiler verildi. Yüksek ilgiyle dinleyen katılımcılardan gelen soru ve dilekler sunum yapan bakanlık yetkilileri tarafından detaylı bir şekilde cevaplandı.

Fehmi Darbay: Global sektör buluşmaları hazırlıyoruz

ELİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, etkinliğe gelen yoğun talep ve katılım için tüm davetlilere, üyelere ve davetlerini kırmayıp katılan tüm konuşmacılara teşekkürlerini ileterek, çok yakında yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler ile e-ihracat teşvik ve kamu destekleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Fehmi Darbay, “Eğitimden istihdama, teşviklerden yasal regülasyonlara, e-ticaret alt yapılarından entegratörlere, ödeme kuruluşlarından lojistik sektörüne, en önemlisi de pazaryerlerinden e-ihracata kadar dokunmamız gereken çok fazla alan olduğunun farkındayız. Bu sebeple e-ticaret ekosisteminin içindeki tüm paydaşları ELİDER ile hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. “E-ihracatı buradan konuşmanın dışında hedeflediğiniz pazarı yerinde görmek ürün ve fiyat analizini yerinde ölçümlemek, ilgili ülkelerde entegratör, fullfilment depolar ve e-ticaret siteleri ile birebir görüşmeler yapmak hepimizi hedefe daha hızlı ulaşacaktır” diyen Fehmi Darbay, ayrıca, “ELİDER Global Sektör Buluşmaları” takvimi hazırlandığını açıklayarak, “Bu takvimi üyelerimizle en kısa sürede paylaşarak yurt dışı sektörel heyet çalışmalarımızın startını vereceğiz” şeklinde konuştu.

"E-ihracat destekleri yararlanıcılara açıldı"

Ticaret Bakanlığı E-ihracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ise, sunumunda, şirketlere şu ana dek 27 milyon 149 bin TL, E-İhracat konsorisyumlarına 81 milyon 447 bin TL, Perakeden E-ticaret sitelerine 81 milyon 440 bin TL, pazaryerlerine 81 milyon 400 bin TL, B2B Platformlarına 7 milyon 239 bin TL tutarında teşviğin şu ana dek yararlanıcılara açıldığını, başvuruların ve fırsatların halen devam ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı - Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol Karlı, Turquality çerçevesinde; Yazılım, Yapay Zeka, Büyük Veri, Siber Güvenlik, Gömülü Yazılım, E-Spor, Finansal Yazılım, Blok Zincir, Akıllı Şehir, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri, Dijital Aracılık, Dijital Oyun, Yeşil Dönüşüm, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim ve Veri Merkezleri hakkındaki teşvik ve desteklerden bahsetti.

İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşaması destekleri, pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri, yüksek katma değere yönelik destekler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Hürol Karlı, etkinlikteki sunumunda mevcut destekler içinde bulunan, Tekno Hızlandırıcı Programı, Serbest Bölge, İhtisas Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri öncülüğündeki şirketlere ve Üniversite Teknoloji Merkezlerine (Teknopark) yüzde 70 oranında ve 2 yıl süreli olarak proje başına 9 milyon 618 bin lira tutarında kullandırılabilen destek hakkında detaylı bilgi verdi.