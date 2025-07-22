Ticaret Bakanlığından tatlı tezgahı görseline ilişkin açıklama

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir sosyal medya hesabından paylaşılan tatlı tezgahı görseline ilişkin, Ticaret Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Temmuz tarihinde sosyal medya platformunda paylaşılan ve üzerinde "Siz bu sisteme oy verdiğiniz sürece eti de, sütü de, baklavayı da sadece seyredeceksiniz. Asgari ücretli, emekli seyredin" ifadelerinin yer aldığı tatlı tezgâhı görseliyle ilgili olarak, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır" dedi.

Gürcan, yapılan ilk değerlendirmede söz konusu görsel üzerinde dijital müdahale yoluyla oynama yapıldığı yönünde bulgular elde edildiğini belirterek, "Bu çerçevede ilimiz genelinde faaliyet gösteren ‘A.G’ unvanlı tüm işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda sosyal medyada paylaşılan görüntünün Nurdağı-Gaziantep Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren ‘D.M.U Tesisi’ bünyesindeki bir işletmede çekildiği tespit edilmiştir. Firma yetkilileriyle yapılan görüşmede, söz konusu görselin gerçeği yansıtmadığı, bu tür içeriklerin firmanın ticari itibarını zedelediği ve bu nedenle ilgili kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağı ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu ve benzeri içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreçler ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde başlatılacaktır"

Gürcan, şunları kaydetti:

"Paylaşılan fotoğraftaki ifadelerin ilgili işletmede bulunmadığı, görselin fiyat tarifesine dijital müdahale ile sonradan eklemeler yapıldığı, sosyal medya üzerinden kamuoyunda algı oluşturma amacı güdüldüğü tutanak altına alınarak, fotoğraflarla belgelenmiştir. Bu tür yanıltıcı paylaşımlar; tüketici ile üretici arasında güven zedelenmesine, haksız ticari itibar kaybına, kamuoyunda gerçek dışı algı oluşmasına neden olmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketiciyi hem de işletmeleri korumak amacıyla sahadaki ve dijital ortamdaki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; gerçeğe dayalı bilgiyle kamuoyunu doğru şekilde aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu ve benzeri içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreçler ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde başlatılacaktır."