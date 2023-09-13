Ticaret ve sanayi alanında en iyisi hedefleniyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısına katılarak, ticaret ve sanayi alanında Bilecik en en iyisini hedeflediklerini söyledi.

Vali Şefik Aygöl Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında yürütülecek projeler hakkında konuştu. Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantısında iş dünyasına dair değerlendirilmeler görüşüldü ve dirsek teması üzerinde çalışmaların devam edileceği vurgulandı. Projelerin tamamlanıp faaliyete geçmesinin en kısa sürede olacağını belirten Vali Aygöl ‘’Her alanda olduğu gibi ticaret ve sanayi alanında da Bilecik için en iyisini hedefledik. Hedefe doğru giden bu çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacaktır. Bilecik için hep devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.