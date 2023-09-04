Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Bilecik’te kavşakta ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine ilerleyen Kaan Y. idaresindeki 11 ABB 253 plakalı motosiklet, polis evi kavşağından Bahçelievler istikametine dönmek isteyen Hüseyin İ.’nin yönettiği 11 TF 995 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç park halinde duran 11 AR 068 plakalı araca çarparken motosiklet sürücüsü ise yola düştü. Kazada her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar. Kazada, yola düşen motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.