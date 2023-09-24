Ticari araçtan binlerce sentetik hap çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçta 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ticari araçtan binlerce sentetik hap çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçta 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüpheli ticari bir aracı durdurdu. Ticari araç ve içerisinde bulunan M.K. ve K.G. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 200 plaster halinde toplam 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı