Ticari taksi bagajında ilginç yük taşıma yöntemi kamerada
Ataşehir'de bir ticari taksinin bagajında taşıdığı motosiklet görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de bir ticari taksinin bagajında taşıdığı motosiklet görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Anadolu Otoyolu, Kozyatağı bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, bir ticari taksi taşımak istediği bir motosiklet aracına sığmayınca motosikletin ön tarafını aracın bagajına, arka kısmını da yola bırakıp çekerek götürdü. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yük taşıma yöntemi bir aracında telefon kamerasına anbean yansıdı.