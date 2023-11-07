Ticari taksi çukura düştü, şoför isyan etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ticari taksi, duraktan dönüş aldığı sırada fark etmeyerek yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Otomobil sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.

Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Yoğurtçu Sokak yol ayrımında yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. 2 gün sonra müşteri götürmeye çıkan taksici fark etmeyerek çukura daldı. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düşen taksi hareket edemez hale gelerek, maddi hasar gördü.

Sürücü ve yolcu olayı yara almadan atlatırken, çevrede toplanan vatandaşlar, belediyenin ilgisizliğine tepki gösterdi.

"Zararı mı kim karşılayacak?"

Taksi sürücüsü, “Daha geçen gün söyledik, gelsinler bu çukuru kapatsınlar diye ama demek ki duymazdan gelindik. Oraya duba koymuştuk, dubayı da çalmışlar. Ben de hastaneye acil müşteri götürmeye diye çıkarken, dubanın da olmaması nedeniyle fark etmeden çukura daldım. Yazık günah, şimdi mağdur oldum, kim karşılayacak benim zararı mı?” dedi.