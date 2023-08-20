Ticari taksi ie otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ticari taksi ie otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari taksi ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.