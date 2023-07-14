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- Ticari taksi ile çarpışan motosikletli metrelerce savruldu: O anlar kameraya yansıdı
Ticari taksi ile çarpışan motosikletli metrelerce savruldu: O anlar kameraya yansıdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari taksinin çarptığı motosikletli kurye yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ticari taksinin çarptığı motosikletli kurye yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Gebze ilçesinin Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VL 9048 plakalı motosikletli kurye, Atatürk Caddesi’ne çıkmak istedi. Araç geldiğini fark etmeyen ve yola çıkan motosikletli kuryeye, ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü yönetimindeki 41 T 3086 plakalı ticari taksi motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yerde hareketsiz kalan kuryeye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalesi yapılan kurye sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.