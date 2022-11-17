Ticari taksiden yolcu değil tabancalar çıktı

Sakarya’da polis ekiplerince 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü ile 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirilirken 39 şüpheli yakalandı. Bir ticari taksiden çıkan tabancalar ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise; 286 bin adet makaron, 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü, 393 paket sigara sarma kağıdı, 150 adet kaçak bandrol, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü, 35 adet puro, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 adet hard disk ve IMEI klonlayan box cihazı, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 bin 400 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 47 adet tabanca parçası, 34 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 kilogram havai fişek, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet sahte altın, kopya amaçlı elektronik düzenek ele geçirildi.

Cephanelik gibi taksi

Öte yandan, emniyet güçlerince operasyon anları saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, harekete geçen ekiplerin seyir halindeki bir ticari taksiyi durdurduğu ve taksinin içerisinden çıkan tabancaların ele geçirildiği anlar dikkatlerden kaçmadı.