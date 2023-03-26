Tiflis Grand Slam'de Münir Ertuğ'dan gümüş madalya

Gürcistan’ın başkentinde gerçekleşen müsabakaların son gününde erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Tiflis Grand Slam müsabakalarının kapanış gününde erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan kazandıran organizasyonun gerçekleştiği Gürcistan’ın başkentinde; erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Kazakistanlı Zhambyl Turgynaliyev’i, 2.turda Gürcü Guram Tushishvili’yi ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Koreli Seungyrob Lee’yi ve yarı finalde Slovak Marius Fizel’i waza-ari puanlarıyla yenen Ertuğ altın madalya karşılaşmasında Gürcistanlı Gela Zaalishvili’ye yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

90 kiloda Mihael Zgank, bronz madalya maçında Japon Goki Tajima’ya yenildi ve sıkletinde beşinciliği elde etti.